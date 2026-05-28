Раскрыты спасительные для печени продукты

Гепатолог Бутенко назвала ягоды и брокколи полезными для печени продуктами

Врач-гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко рассказала, какие продукты особенно полезны для печени. Их список доктор раскрыла в беседе с изданием РИАМО.

Прежде всего спасительными для печени Бутенко назвала продукты, богатые полифенолами и витаминами: зеленый чай, ягоды, в том числе клубнику, чернику и малину, а также брокколи, брюссельскую капусту и цитрусовые. Врач объяснила, что они защищают организм от окислительного стресса и воспалений.

Кроме того, для здоровья печени важны продукты, которые помогают контролировать уровень холестерина и снижать накопление жира в тканях. По словам Бутенко, такими свойствами обладает авокадо, овсяная крупа, жирная рыба и оливковое масло.

Наконец, гепатолог посоветовала добавить в рацион еду, обеспечивающую детокс и гидратацию печени. Как заверила врач, лучше всего с этой задачей справляется арбуз.

Ранее нутрициолог Елена Желянина предупредила о риске развития рака из-за продуктов с плесенью. По ее словам, из-за употребления заплесневевшей пищи повышается риск повреждения клеток печени.