ФАС согласовала продажу сети гипермаркетов «О'кей»

ФАС одобрила сделку по продаже сети гипермаркетов «О'кей» компании «Земун»

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) согласовали сделку по продаже сети гипермаркетов «О'кей». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подавляющая часть в уставном капитале, как уточняется, по итогам сделки отойдет компании «Земун», ей достанется 99 процентов бизнеса. Предыдущим владельцем считалась холдинговая фирма «РБФ ритейл». «После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов», — резюмировали в пресс-службе ФАС.

Компания «Земун» получит 99,56 процента бизнеса вышеуказанных гипермаркетов. В ведомстве считают, что подобное соглашение не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли в России.

О решении продать бизнес одноименных гипермаркетов «О'кей Групп» объявила в конце прошлого года. Первая торговая точка открылась в 2002 году в Санкт-Петербурге. С тех пор сеть разрослась до более чем 270 магазинов в России. Они представлены в двух форматах — гипермаркеты под брендом «О'кей» и дискаунтеры под брендом «Да!». По итогам 2024-го выручка группы компаний достигла 217,1 миллиарда рублей, увеличившись за 12 месяцев на 5,5 процента.

ООО «Земун», согласно данным СПАРК, специализируется на оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Единственным владельцем компании выступает Ольга Запорожец. В числе возможных покупателей бизнеса сети гипермаркетов ранее назывался в том числе конкурент «О'кей Групп» — сеть «Лента», основным владельцем которой выступает «Севергрупп» Алексея Мордашова. Источник РБК на рынке FMCG-товаров полагает, что сделка с «Земун» может быть совершена в интересах подконтрольной бизнесмену организации.