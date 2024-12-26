Гипермаркеты «О’Кей» в России выкупит менеджмент

Бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России продадут менеджменту

Совет директоров люксембургской «О'Кей групп» (Okey Group S.A.) решил продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе компании, при этом сумма сделки в публикации не раскрывается.

В управление команде передадут сеть магазинов «О'Кей», товарный знак, логистическую инфраструктуру и прочие активы. Сделка состоится после одобрения правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В периметре «О'Кей групп» останется сеть дискаунтеров «ДА!». Она продолжит функционирование в стране, а акцент будет сделан на последующем росте бизнеса, рассказали в головной компании.

Подчеркивается, что сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» в процессе работы над сделкой и по ее окончанию будет работать в стандартном режиме. Компания намерена выполнить все ранее взятые на себя обязательства перед сотрудниками и поставщиками.

Ранее стало известно о приобретении командой российских топ-менеджеров активов британского концерна Jaguar Land Rover (JLR) в России. Новым собственником стало ООО «ВСКД Моторс», в число совладельцев которого входит Вячеслав Кузяков. Сделку закрыли в конце октября 2024 года.