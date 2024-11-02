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15:44, 2 ноября 2024Экономика

Российское подразделение JLR выкупил местный топ-менеджмент

Активы Jaguar Land Rover в России приобрел местный топ-менеджмент
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Активы британского концерна Jaguar Land Rover (JLR) в России приобрела компания российских топ-менеджеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сведения ЕГРЮЛ.

Новым собственником стало ООО «ВСКД Моторс». Совладельцами этого объединения в России являются его гендиректор Вячеслав Кузяков и еще несколько топ-менеджеров — Дмитрий Овчаров, Сергей Скоробогатько и Екатерина Шаталова. В местном подразделении JLR (ООО «Ягуар Ленд Ровер») они трудятся с 2010-х годов.

Закрытие сделки состоялось в конце октября, уточняет агентство.

До этого представительство компании в РФ принадлежало британской Jaguar Land Rover Automotive Plc. Компания осуществляла поставки из-за рубежа, продажу и последующее обслуживание внедорожников Land Rover и автомобилей Jaguar.

В апреле 2022 года JLR сообщала о планах сократить большую часть сотрудников офисов в РФ. В штате остался лишь персонал, занимающийся закрытием юрлица, уточняла компания. Ответа на вопрос, будет ли автогигант поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей, тогда не было.

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