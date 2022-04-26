Автогиганты начали сокращать сотрудников в российских офисах

«Коммерсантъ» узнал о сокращении 80 процентов российского персонала Volvo и Land Rover

Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors начали сокращать основную часть сотрудников российских офисов, узнал «Коммерсантъ».

У JLR в штате остался только персонал, который занимается закрытием юрлица. Источник говорит, что два автогиганта сократили по 80 процентов сотрудников. Нет информации, станет ли JLR поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей. Volvo признает свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и с этой целью сохраняет часть персонала.

Также компания не ограничила доступ дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации», отметил собеседник издания. Кроме того, по данным «Коммерсанта», Volvo готова оплачивать запчасти по параллельному импорту, как и некоторые другие автоконцерны.

Ранее стало известно, что восемь тысяч люксовых автомобилей, которые должны были отправиться в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций Евросоюза. ЕС запретил поставки в страну предметов роскоши стоимостью выше 50 тысяч евро.