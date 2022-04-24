В Бельгии из-за санкций застряли тысячи люксовых автомобилей для России

WSJ: 8 тысяч люксовых автомобилей для России застряли в бельгийском Зебрюгге из-за санкций

Восемь тысяч люксовых автомобилей, которые должны были отправиться в Россию, застряли в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет, в том числе, и о последних моделях Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли в страну из Азии в начале апреля, однако из-за санкций, которые запрещают поставки в Россию предметов роскоши стоимостью выше 50 тысяч евро, не смогли пересечь таможню.

«Здесь застрял и ряд других товаров, на которые распространяются другие санкции», — объяснил ситуацию директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен.

По его словам, в порту также находятся предназначавшиеся для российских покупателей запчасти для самолетов, полупроводники и химикаты. В общей сложности их объем составляет около одной тысячи контейнеров. Аналогичная проблема возникла и в других торговых хабах Европы.

Ранее стало известно, что более четверти россиян на фоне резкого роста инфляции захотели покупать подержанные товары. Согласно медианному прогнозу Банка России, в 2022 года она составит около 22 процентов.