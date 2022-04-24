Четверть россиян захотели покупать подержанные товары

Опрос «Синергии» показал, что 26 процентов россиян готовы покупать подержанные вещи

Четверть россиян захотели приобрести подержанные вещи на фоне инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

26 процентов респондентов заявили, что готовы купить товары, бывшие в употреблении. Около 42 процентов россиян заявили, что хоть раз в жизни покупали подержанные вещи. «У 32 процентов нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — показало исследование.

Большинство (74 процента) опрошенных считают, что рынок вторичных продаж в России станет популярнее. Около 5 процентов участников опроса уверены в обратном, а 21 процент не ожидает существенных изменений в этой области.

По данным Центробанка России, медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22 процента, причем по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта. На 2023 год ожидается показатель 7,6 процента (незначительное снижение по сравнению с мартовским опросом), на 2024 прогнозируется 5 процентов (незначительный рост по сравнению с прежней оценкой).