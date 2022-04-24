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Четверть россиян захотели покупать подержанные товары

Опрос «Синергии» показал, что 26 процентов россиян готовы покупать подержанные вещи

Фото: Pixabay.com

Четверть россиян захотели приобрести подержанные вещи на фоне инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

26 процентов респондентов заявили, что готовы купить товары, бывшие в употреблении. Около 42 процентов россиян заявили, что хоть раз в жизни покупали подержанные вещи. «У 32 процентов нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — показало исследование.

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Большинство (74 процента) опрошенных считают, что рынок вторичных продаж в России станет популярнее. Около 5 процентов участников опроса уверены в обратном, а 21 процент не ожидает существенных изменений в этой области.

По данным Центробанка России, медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22 процента, причем по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта. На 2023 год ожидается показатель 7,6 процента (незначительное снижение по сравнению с мартовским опросом), на 2024 прогнозируется 5 процентов (незначительный рост по сравнению с прежней оценкой).

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Марина Совина
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