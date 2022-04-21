Центробанк представил прогноз по курсу рубля и росту цен

Медианный прогноз по инфляции опрошенных ЦБ аналитиков на 2022 год составил 22 процента

Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. Обзор «Макроэкономический опрос Банка России» опубликован на сайте регулятора.

Медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22 процента, причем по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта. На 2023 год ожидается показатель 7,6 процента (незначительное снижение по сравнению с мартовским опросом), на 2024 прогнозируется 5 процентов (незначительный рост по сравнению с прежней оценкой).

Прогноз по снижению ВВП на 2022 год ухудшен — с минус 8 процентов до минус 9,2 процента. Также снижены и ожидания на 2023 год (ноль процентов по сравнению с одним процентом роста). На 2024 год ожидания стали несколько оптимистичнее (рост в 1,7 процента, плюс 0,2 процентных пункта).

Что касается курса доллара к рублю, то в среднем в 2022 году аналитики прогнозируют показатель в 85 рублей, в 2023 году — 90 рублей, а в 2024 году — 96 рублей.

Также аналитики оценили уровень безработицы (6,9, 6 и 5,5 процента в период с 2022 по 2024 год). Экспорт, по их ожиданиям, будет значительно снижаться: с 550 миллиардов долларов в 2021 году до 484 миллиардов в текущем и далее до 446-448 миллиардов в 2023-2024 годах. Импорт в стоимостном выражении тоже будет сокращаться: с 379 миллиардов долларов в 2021 году до 255 миллиардов в 2022-м. В дальнейшем, предполагают эксперты, он будет постепенно расти.

Опрос проводился с 13 по 19 апреля. Результаты представляют собой медиану прогнозов 27 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. В ЦБ уточнили, что «по всем показателям диапазоны представленных аналитиками прогнозов остаются беспрецедентно широкими, в особенности на 2022 год».

18 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что уже во втором или третьем квартале текущего года экономика войдет в период активной структурной трансформации. Санкции все больше начнут сказываться на реальных секторах экономики, основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, сказала она.