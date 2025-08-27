Экономика
11:55, 27 августа 2025Экономика

«Лента» захотела купить гипермаркеты «О’кей»

Дмитрий Воронин

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Торговая сеть «Лента» намерена купить гипермаркеты «О’кей». Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Известия».

По словам собеседников издания, сделка находится сейчас на стадии необязывающего предложения, предполагающей согласование условий между продавцом и покупателем, и будет возможна только после согласования правкомиссией на одобренную советом директоров люксембургской «О'кей групп» продажу российского бизнеса менеджменту компании.

Отмечается, что завершить реструктуризацию компании планируется к концу 2025 года. В декабре прошлого года появление данных о том, что гипермаркеты «О’кей» в России выкупит менеджмент, привело к тому, что депозитарные расписки O'KEY Group S.A подорожали за три дня в полтора раза и Мосбирже пришлось проводить по ним дискретный аукцион.

Опрошенные журналистами эксперты оценивают стоимость запланированной сделки в 40–55 миллиардов рублей, отмечая, что ее реализация позволит «Ленте» увеличить оборот примерно на 140–150 миллиардов рублей и расширить долю на рынке продуктовой розницы.

Ранее этим летом стало известно, что «Лента» приобрела одну из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области — ООО «Молл», которая развивала в регионе бренды «Молния» и Spar. В периметр сделки, в частности, вошли пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, указывали в пресс-службе покупателя.

