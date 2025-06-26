«Лента» выкупила еще одну сеть магазинов

«Лента» купила челябинскую сеть магазинов «Молния»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» купил челябинскую сеть магазинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Лента» выкупила одну из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области — ООО «Молл», которая развивала в регионе бренды «Молния» и Spar.

«В периметр сделки войдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar. В сделку также включены три распределительных центра, обеспечивающих оперативное снабжение сети. Сумма сделки не раскрывается», — пояснили в компании.

Известно, что сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Покупка пройдет за счет собственных средств ретейлера.

«Магазины "Молнии" перейдут под управление соответствующих форматов "Ленты". При этом будет сохранен существующий персонал, который продолжит применять свои лучшие практики работы в регионе. Кроме того, ожидается, что интеграция распределительных центров с логистической инфраструктурой "Ленты" повысит эффективность доставки и снизит затраты, что создаст дополнительные возможности по уменьшению цен для конечного потребителя», — добавили представители компании.

В декабре 2024 года «Лента» объявила о покупке сети магазинов-дискаунтеров с товарами по уходу за собой и для дома «Улыбка радуги». Стоимость приобретения 100 процентов голосующих акций АО «Торговый дом "Эра"» (владеет «Улыбкой радуги») не раскрыли. Покупка поможет закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, объем которого по итогам года может превысить триллион рублей, объяснили в пресс-службе и пообещали, что бизнес сети продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением бренда и основных операционных процессов.