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11:20, 2 декабря 2024Экономика

«Лента» купила сеть магазинов «Улыбка радуги»

Ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Улыбка радуги»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» объявил о покупке сети магазинов-дискаунтеров с товарами по уходу за собой и для дома «Улыбка радуги». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку, уточнили в компании.

Стоимость приобретения 100 процентов голосующих акций АО «Торговый дом "Эра"» (владеет «Улыбкой радуги») не указывается. В «Ленте» подчеркнули, что покупка поможет ретейлеру закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, объем которого по итогам года может превысить триллион рублей.

«Улыбка радуги» является одной из крупнейших в России розничных сетей в своем формате. По состоянию на 30 сентября, под ее управлением находилось более 1,5 тысячи магазинов и три распределительных центра. Их выручка за первые три квартала выросла на 17,4 процента.

В сообщении уточняется, что бизнес сети продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением бренда и основных операционных процессов. Ожидается, что сеть продолжит экспансию в регионы, в том числе укрепит позиции в Москве и Подмосковье.

Ранее сообщалось, что австрийская розничная сеть Selgros нашла покупателя на российский бизнес. По данным СМИ, покупателем может стать поставщик продуктов питания группа «Ароса». Общую стоимость активов оценивают в 40 миллиардов рублей, а дисконт на продажу должен составить порядка 35-40 процентов.

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