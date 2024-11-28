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09:31, 28 ноября 2024Экономика

Магазинам Selgros в России нашли покупателя

«Ъ»: австрийская розничная сеть нашла покупателя своих магазинов в России
Вячеслав Агапов

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Австрийская розничная сеть Selgros нашла покупателя на российский бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Покупателем магазинов Selgros может стать поставщик продуктов питания группа «Ароса». Также в сделку войдет дистрибутор Global Foods. Общую стоимость активов оценивают в 40 миллиардов рублей. При этом дисконт на продажу составит порядка 35–40 процентов

По словам гендиректора «Аросы» Михаила Галуева, покупка Selgros позволит группе расширить свое присутствие на рынке.
После завершения сделки Selgros и Global Foods будут интегрированы в «Аросу», но продолжат работать независимо под существующими брендами.

Selgros, основанная в 1990 году в Германии, работает в России с 2006 года — в Москве и регионах открыто 11 магазинов бренда. У Selgros значительный земельный банк и более 30 объектов недвижимости: 109,5 гектара в деревне Елизарово в Новой Москве, 12,9 гектара в районе аэропорта Шереметьево, торгцентр «Гавань» (18,3 тысячи квадратных метров), офисные здания, участки под строительство на Воздвиженке и Большой Полянке, отмечают в Infoline.

Ранее стало известно, что акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобус», задумались о его продаже. Причина такого решения — падение выручки торгового дома и неспособность эффективно конкурировать с маркетплейсами. Новым собственником «Библио-Глобуса» может стать сеть «Читай-город». Стоимость сделки некоторыми экспертами оценивается в 170–290 миллионов рублей.

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