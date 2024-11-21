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13:03, 21 ноября 2024Экономика

В Москве захотели продать один из старейших книжных магазинов

«Ъ»: новым собственником магазина Библио-Глобус может стать сеть «Читай-город»
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы «Библио-Глобус» задумались о его продаже. Такие сведения распространило издание «Коммерсантъ».

Причиной такого решения, как сообщают источники, может стать падение выручки торгового дома и неспособность эффективно конкурировать с маркетплейсами. Есть версия, что новым собственником «Библио-Глобуса» может стать сеть «Читай-город». Стоимость сделки некоторыми экспертами оценивается в 170–290 миллионов рублей. Кроме того, они полагают, что новый владелец, скорее всего, перепрофилирует магазин и изменит его бизнес-модель.

В начале 2024 года сообщалось, что в 2023 году жители России стали больше читать бумажные книги. Рынок вырос на девять процентов, до 87 миллиардов рублей. В количественном выражении продажи увеличились на три процента, до 231 миллиона штук. При этом основной объем прироста рынка книг был достигнут за счет интернет-магазинов.

В III квартале 2023 года рынок электронных книг вырос на 31 процент, увеличившись до 3,3 миллиарда рублей.

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