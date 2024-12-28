Стоимость бумаг гипермаркетов «О’Кей» взлетела

Мосбиржа провела дискретный аукцион по выросшим на 26 % распискам «О’Кей»

Мосбиржа организовала дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок люксембургской O'KEY Group S.A, владеющей в России гипермаркетами «О'Кей», причиной которого стало их резкое подорожание, следует из данных торгов.

Стоимость бумаг взлетела на 26 процентов, до 34,9 рубля, а на фоне проведения аукциона рост скорректировался, составив на момент написания материала 18,63 процента.

За последние три дня расписки «О'Кей» подорожали почти в полтора раза. Указанную динамику эксперты «Интерфакса» связывают с корпоративными новостями, а именно решением владельцев продать бизнес местному менеджменту, о котором на этой неделе было объявлено официально.

Дискретный аукцион прошел в соответствии с установленным регламентом с 12:53 до 13:23 по московскому времени. В его рамках доступны только лимитные заявки с указанием цены, одна серия длится 30 минут и состоит из трех дискретных аукционов по 10 минут каждый, напоминает Forbes.