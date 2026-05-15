19:09, 15 мая 2026

Россиянку возмутили найденные на маркетплейсе накладки на женские гениталии

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Катерина Климова с никнеймом @klimovakkk нашла на российском маркетплейсе необычный товар и возмутилась. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что совершала заказ онлайн и обратила внимание на продающиеся силиконовые накладки на трусы. Она отметила, что сначала не поняла, для чего предназначено данное изделие, но потом выяснила, что оно должно скрывать очертания женских гениталий.

У девушки вызвал негодование факт, что женщин призывают маскировать анатомические особенности, а мужчин нет. «Давайте попробуем найти такую силиконовую накладку, чтобы не было видно очертаний мужского достоинства. Как вы считаете, мы найдем? Я не нашла. (...) Девушки, вы что делаете? (...) Это просто кринж», — заявила автор ролика.

В октябре 2025 года сообщалось, что россиянки стали скупать накладки для промежности.

