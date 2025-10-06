Ценности
Россиянки ринулись скупать накладки для промежности

Mash: Россиянки ринулись скупать с маркетплейсов накладки для промежности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Россиянки ринулись скупать с маркетплейсов накладки для промежности. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что спрос на данный товар вырос на 76 процентов. По словам покупательниц, накладки помогают скрыть так называемую «верблюжью лапку», которая образуется при ношении тонких облегающих лосин. Стоимость интимных изделий варьируется от 200 рублей до 1000.

Однако гинекологи предупреждают, что длительное использование таких накладок нарушает циркуляцию воздуха, вызывая тем самым раздражение кожи и аллергию. Кроме того, по словам врачей, они могут спровоцировать появление бактериального вагиноза и кандидоза.

Ранее стало известно, что россиянки массово начали скупать лобковые «парики».

