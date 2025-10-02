Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:05, 2 октября 2025Ценности

Россиянки ринулись скупать лобковые «парики»

Mash: Россиянки ринулись скупать с маркетплейсов накладные лобковые волосы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Россиянки ринулись скупать лобковые «парики». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Популярность такого товара на маркетплейсах последние три недели объясняется модой на естественность. По словам покупательниц, данный аксессуар привносит в интимную жизнь новые яркие ощущения. Кроме того, женщины объяснили, что просто устали от постоянных трат на процедуры по удалению волос, и теперь они хотят выглядеть как актрисы из эротических фильмов 1990-х годов.

Стоимость накладных лобковых волос варьируется от 600 до пяти тысяч рублей. В то же время некоторые покупательницы отдают предпочтение аксессуарам из натуральных материалов, цена которых начинается от 20 тысяч рублей. Крепятся они на специальный клей, который, как утверждается, безопасен.

В сентябре российские мастера педикюра раскрыли мерзкую подробность про трусы клиентов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

    Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

    В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

    Суданские боевики замечены за использованием украинских дронов

    Трамп обсудит российскую нефть с премьером Индии

    Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

    Появились подробности о пропавшей пять дней назад семье с ребенком в российском регионе

    Уехавшую из России телеведущую объявили в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости