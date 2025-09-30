Ценности
Российские мастера педикюра раскрыли мерзкую подробность про трусы клиентов

Shot: Летом российские мужчины и женщины приходили на педикюр без трусов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lyashenko Egor / Shutterstock / Fotodom

Российские мастера педикюра раскрыли мерзкую подробность про трусы клиентов. Об этом пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Специалистки рассказали, что летом женщины приходили к ним на процедуры без нижнего белья. По их словам, они замечали это во время сеанса, когда поднимали голову.

В то же время собеседницы канала отметили, что мужчины, которые также посещали процедуры, не надевали белье. Оказалось, что из-за жары они отказывались от трусов и носили шорты на голое тело.

Ранее сообщалось, что мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов. По словам специалистки, по состоянию рук и ногтей она может определить, насколько хорошо посетитель следит за собой и регулярно ли принимает душ.

