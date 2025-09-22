Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:16, 22 сентября 2025Ценности

Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

Мастер маникюра Стили: По ногтям клиента можно узнать о состоянии его дома
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

Мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам специалистки, по состоянию рук и ногтей она может определить, насколько хорошо посетитель следит за собой и регулярно ли принимает душ. «Клиенты, которые не следят за гигиеной, приносят остатки вчерашнего ужина, косметику, острые чипсы со вторника и частицы утренней прогулки с собакой», — отметила она.

Также эксперт указала, что по запаху от пальцев и от снимаемого с ногтей материала может сделать вывод о том, курит ли клиент, о состоянии его дома, чистоте полотенец, наличии маленьких детей и неухоженных питомцев.

«У клиента с безупречной личной гигиеной под ногтями не будет никаких загрязнений, и от него не будет никакого запаха, кроме аромата парфюма», — заключила Стили.

В августе 2023 года мастер маникюра из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Зеленский предложил отправлять подразделения ВСУ за границу

    Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

    Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

    Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

    В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

    ХАМАС подготовило письмо Трампу с одной просьбой

    Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

    Предсказан срок прихода заморозков в Москву

    Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости