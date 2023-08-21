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18:25, 21 августа 2023Ценности

Мастер маникюра раскрыла раздражающие привычки клиентов

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Мастер маникюра (имя неизвестно) из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте студии.

По словам специалистки из Огайо, США, у нее вызывают недовольство опаздывающие более чем на 15 минут девушки, поскольку в данном случае ей приходится отказать им в приме. В то же время она внесла в этот список разговоры по телефону во время сеанса, размахивание руками и невыполнение просьбы мастера согнуть пальцы.

Также среди нежелательных особенностей американка отметила неспособность посетительниц объяснить, какой маникюр они хотят. Кроме того, ее возмущает, когда клиенты трогают волосы или одежду руками с не высохшим до конца лаком на ногтях.

В июле мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita назвала самую раздражающую привычку клиентов. По словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились до эпиляции. «Пожалуйста, не брейтесь. Дайте волосам отрасти хотя бы неделю. Иначе все манипуляции будут бесполезны», — посетовала она.

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    Алина Гостева
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