Мастер маникюра раскрыла раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра (имя неизвестно) из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте студии.

По словам специалистки из Огайо, США, у нее вызывают недовольство опаздывающие более чем на 15 минут девушки, поскольку в данном случае ей приходится отказать им в приме. В то же время она внесла в этот список разговоры по телефону во время сеанса, размахивание руками и невыполнение просьбы мастера согнуть пальцы.

Также среди нежелательных особенностей американка отметила неспособность посетительниц объяснить, какой маникюр они хотят. Кроме того, ее возмущает, когда клиенты трогают волосы или одежду руками с не высохшим до конца лаком на ногтях.

В июле мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita назвала самую раздражающую привычку клиентов. По словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились до эпиляции. «Пожалуйста, не брейтесь. Дайте волосам отрасти хотя бы неделю. Иначе все манипуляции будут бесполезны», — посетовала она.