Мастер маникюра назвала три раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра Ванесса Рико назвала разговоры по телефону раздражающей привычкой клиентов

Мастер маникюра Ванесса Рико из Викторвилла, Калифорния, США, назвала три раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка рассказала, что у нее вызывают недовольство посетительницы, которые отвлекаются на разговоры по телефону во время сеанса. Также эксперту мешает, когда девушки начинают употреблять пищу в момент оказания услуги.

Кроме того, по словам Рико, ей неприятно, когда клиенты сами портят новый маникюр. В пример мастер привела девушку, которая засунула пальцы со свеженакрашенными ногтями в рот.

Ранее в июле мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita также назвала самую раздражающую привычку клиентов. По словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились перед процедурой.