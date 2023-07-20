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19:49, 20 июля 2023Ценности

Мастер маникюра назвала три раздражающие привычки клиентов

Мастер маникюра Ванесса Рико назвала разговоры по телефону раздражающей привычкой клиентов

Кадр: @vvanessa.rico

Мастер маникюра Ванесса Рико из Викторвилла, Калифорния, США, назвала три раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка рассказала, что у нее вызывают недовольство посетительницы, которые отвлекаются на разговоры по телефону во время сеанса. Также эксперту мешает, когда девушки начинают употреблять пищу в момент оказания услуги.

Кроме того, по словам Рико, ей неприятно, когда клиенты сами портят новый маникюр. В пример мастер привела девушку, которая засунула пальцы со свеженакрашенными ногтями в рот.

Ранее в июле мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita также назвала самую раздражающую привычку клиентов. По словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились перед процедурой.

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    Алина Гостева
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