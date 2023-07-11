Мастер эпиляции назвала самую раздражающую привычку клиентов

Мастер эпиляции назвала бритье перед процедурой самой раздражающей привычкой клиентов

Мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita назвала самую раздражающую привычку клиентов. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети, имя которой не раскрывается, рассказала, что с понимаем относится к посетителям, не успевшим принять душ перед сеансом. Среди прочего ее не волнуют чересчур волосатые женщины, а также те, кто пришел на процедуру во время менструации. «Не стесняйтесь — все это естественно», — объяснила она свою позицию в видео.

Однако, по словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились до эпиляции. «Пожалуйста, не брейтесь. Дайте волосам отрасти хотя бы за неделю. Иначе все манипуляции будут бесполезны», — посетовала Bare Bonita на размещенных кадрах.

В марте мастер маникюра Дженесса Клафф с никнеймом @jenessacluff также раскрыла самые раздражающие привычки клиентов. Кроме того, она обратила внимание на тех посетителей, которые в течение всего сеанса ведут переписку или разговаривают по телефону.