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07:04, 11 июля 2023Ценности

Мастер эпиляции назвала самую раздражающую привычку клиентов

Мастер эпиляции назвала бритье перед процедурой самой раздражающей привычкой клиентов

Кадр: @barebonita / Tiktok

Мастер эпиляции с никнеймом Bare Bonita назвала самую раздражающую привычку клиентов. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети, имя которой не раскрывается, рассказала, что с понимаем относится к посетителям, не успевшим принять душ перед сеансом. Среди прочего ее не волнуют чересчур волосатые женщины, а также те, кто пришел на процедуру во время менструации. «Не стесняйтесь — все это естественно», — объяснила она свою позицию в видео.

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Однако, по словам блогерши, она злится, когда клиентки предупреждают ее о том, что побрились до эпиляции. «Пожалуйста, не брейтесь. Дайте волосам отрасти хотя бы за неделю. Иначе все манипуляции будут бесполезны», — посетовала Bare Bonita на размещенных кадрах.

В марте мастер маникюра Дженесса Клафф с никнеймом @jenessacluff также раскрыла самые раздражающие привычки клиентов. Кроме того, она обратила внимание на тех посетителей, которые в течение всего сеанса ведут переписку или разговаривают по телефону.

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    Карина Черных
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