Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

Йеллен: Иранский шок» может привести к снижению темпов роста экономики США

Экс-глава Минфина и ФРС США Джанет Йеллен считает, что в случае затягивания американо-израильской кампании в отношении Ирана темпы экономического роста в стране могут снизиться, а инфляция — вырасти. Ее комментарий приводит Bloomberg.

По словам Йеллен, ФРС, которая, как считают аналитики и так не планировала снижать ставки как минимум до июня, теперь будет действовать в вопросе дальнейшего смягчения политики еще осторожнее.

С учетом неопределенности из-за «иранского шока», а также ситуации вокруг закрытия Тегераном Ормузского пролива, нефтяные цены «могут остаться высокими или даже вырасти», в то время как инфляция в США и так на один процентный пункт превышает целевой уровень. В связи с этим «действительно есть основания для беспокойства», считает Йеллен. Она также предрекла, что попытки президента США Дональда Трампа преследовать с помощью расследования Минюста действующего главу ФРС Джерома Пауэлла могут привести к ускорению роста цен и сильному удару по экономической политике.

«Многие инициативы президента Трампа, которые дестабилизируют мировую экономику, проявляются в требованиях к более высоким премиям за риск по казначейским облигациям США», — отметила также бывший министр, по словам которой политика Белого дома «оказала понижающее давление на доллар».

Йеллен и раньше критиковала решения Трампа в сфере экономики, включая шаги его администрации, связанные с введением импортных пошлин.