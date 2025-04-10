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20:24, 10 апреля 2025Экономика

Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

Йеллен заявила об очевидно выросшей вероятности рецессии в США
Дмитрий Воронин

Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Решения главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации в сфере экономики повышают риски наступления рецессии в стране. Соответствующие высказывания Джанет Йеллен, возглавлявшей в годы президентства Джо Байдена Минфин США, приводит ТАСС.

По словам экс-министра, вероятность рецессии «очевидно выросла» на фоне проводимой Вашингтоном политики. Йеллен обратила внимание на то, что помимо пошлин Трампа и их вероятного негативного влияния на расходы граждан речь также идет об «огромном шоке из-за неопределенности». «Никто не понимает, к чему это ведет», — сказала она в интервью CNN.

Экономист также назвала неудачными и травмирующими американскую экономику не только решения по поводу тарифов, но и сокращения в федеральных ведомствах в рамках оптимизации работы госаппарата.

10 апреля стало известно, что основные американские фондовые индексы начали торговую сессию очередным падением, сменившим вчерашний взлет после заявления Трампа о корректировке позиции по поводу пошлин на импорт. В Белом доме тем временем уточнили, что с учетом последнего повышения тарифов на китайские товары пошлины США на весь импорт из КНР достигли отметки 145 процентов от таможенной стоимости.

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