ФСБ сорвала контрабанду двигателей для вооруженной техники

Москвичу грозит до 10 лет за контрабанду двигателей для вооруженной техники

В Кургане сотрудники силовых структур сорвали контрабанду двигателей, которые могли быть использованы для создания вооруженной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ России.

Девять двигателей были приобретены через посредника на территории Курганской области для отправки в Казахстан. При перевозке груз остановили в международном автомобильном пункте пропуска Петухово. Разрешительные документы на него отсутствовали, так что двигатели было решено изъять.

По данным ведомства, продукцию двойного назначения пытался перевезти через границу житель Московской области. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей по статье 226.1 («Контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники») УК РФ.

Ранее таможенники нашли кастеты в багаже россиян, прилетевших с Пхукета (Таиланд). В отношении них возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений») КоАП РФ.