Двое россиян поплатятся за любовь к тайским кастетам

Таможенники нашли тайские кастеты в багаже двух туристов с Пхукета

Таможенники нашли кастеты в багаже россиян, прилетевших с Пхукета (Таиланд). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алена Кекина.

По данным ведомства, двое мужчин пытались привезти опасные предметы в качестве сувениров на разных рейсах. О том, что кастеты нельзя перевозить через границу, они не знали. Оружие в их чемоданах было выявлено при помощи рентген-техники.

Возбуждено дело по статье 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений») КоАП РФ.

Ранее в Курской области осудили мужчину за контрабанду деталей военной техники.

