15:59, 24 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за отправленную в автобусе посылку

В Курской области осудили мужчину за контрабанду деталей военной техники
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Курской области осудили мужчину за контрабанду деталей военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Он признан виновным по статье 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники») УК РФ.

Как установил суд, в 2019 году 54-летний Андрей Жуковский, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно продал соучастникам три парашютные стабилизирующие системы, которые используются в катапультном кресле военного самолета. Сотрудники таможни обнаружили их в багажном отделении автобуса, который следовал на Украину.

В судебном заседании Жуковский вину не признал, но собранная доказательная база полностью изобличила его причастность к преступлению.

Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, а также конфисковал в доход государства 45 тысяч рублей, полученные им за содеянное.

Ранее сообщалось, что из России пытались вывезти метеорит.

