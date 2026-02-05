Из России пытались вывезти метеорит

Таможенники не дали вывезти из РФ в Великобританию осколок метеорита Алетай

Таможенники пресекли вывоз из России осколка железного метеорита Алетай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.

По данным таможни, метеорит весом более 2,5 тонны пытались выдать за скульптуру для ландшафтного дизайна и незаконно вывезти в Великобританию. Его обнаружили внутри морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. До этого фрагмент метеорита был ввезен в РФ из страны Евразийского экономического союза. Его стоимость составляет около 323 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей») УК РФ. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Россию прибыл морской контейнер с партией кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 миллионов рублей.