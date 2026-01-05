Морской контейнер привез в Россию брикеты с кокаином на 600 миллионов рублей

ФТС задержала контрабанду кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей

В Россию прибыл морской контейнер с партией кокаина из Латинской Америки стоимостью 600 миллионов рублей. Об этом изданию Baza сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Грузовое судно было досмотрено на Балтийской таможне. Находящийся на нем контейнер просканировали и проверили служебные собаки, которые учуяли контрабанду. Наркотик был спрятан в полостях внутри обшивки.

Таможенники изъяли 40 брикетов с белым порошком и кристаллами. Запрещенный груз на черном рынке оценивается в 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Контрабандистам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее ФТС сообщала о 1,7 тоннах спрятанного в бананах кокаина, стоимость которого превышает 20 миллиардов рублей. Наркотик обнаружили в морском порте Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем на судне Cool Emerald из Эквадора.