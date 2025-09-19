Две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей попали на фото в российском порту

ФТС опубликовала фото кокаина в бананах на 20 млрд рублей

Более 1,7 тонны спрятанного в бананах кокаина, стоимость которого превышает 20 миллиардов рублей, попало на фотографии и видео в России. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в Федеральная таможенная служба (ФТС).

Фото: ФТС России

На первой фотографии видны нумерованные черные пакеты. На втором фото расставлены пронумерованные коробки с изображением бананов и обезьян, в которых перевозили запрещенные вещества.

Партия также попала на видео. На кадрах видны брикеты с запрещенными веществами, которая стоят рядом с коробками от бананов.

Ранее сообщалось, что морском порте Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ и ФТС пресекли контрабанду более 1,7 тонн кокаина, стоимость которого превышает 20 миллиардов рублей. Запрещенные вещества обнаружили в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Эквадора.