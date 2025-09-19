Силовые структуры
09:58, 19 сентября 2025Силовые структуры

В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

В Петербурге ФСБ и ФТС пресекли контрабанду 1,7 т кокаина за 20 млрд рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Федеральная таможенная служба

В морском порте Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ и ФТС пресекли контрабанду более 1,7 тонн кокаина, стоимость которого превышает 20 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ФТС России.

Запрещенные вещества обнаружили в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Эквадора. Кокаин был расфасован по 1,5 тысячи брикетов. Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Ранее в порту немецкого города Гамбург (город — побратим российского Санкт-Петербурга) нашли 400 килограммов кокаина у двух наркокурьеров.

