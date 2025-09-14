Мир
15:23, 14 сентября 2025

В европейском городе — побратиме Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Гамбурга нашли 400 кг кокаина у двух наркокурьеров
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

В порту немецкого города Гамбург (город-побратим российского Санкт-Петербурга) нашли 400 килограммов кокаина у двух наркокурьеров. Об этом сообщает телеканал ARD.

Полиция попыталась задержать двух мужчин на территории порта, которые находились там незаконно. Уточняется, что они отгружали нечто в спортивных сумках. При задержании один из них смог сбежать от правоохранительных органов, однако позже он все же был задержан.

«В их автомобиле обнаружено крупное количество кокаина», — говорится в сообщении. Его происхождение не уточняется.

Ранее на популярном курорте США — на острове Нантакет (штат Массачусетс) — в сточных водах обнаружили высокий уровень кокаина. Сообщается, что он на 50 процентов превысил средние по стране значения.

