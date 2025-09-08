Путешествия
19:06, 8 сентября 2025
Путешествия

На популярном курорте США в сточных водах нашли высокий уровень кокаина

NYP: На острове Нантакет в сточных водах нашли высокий уровень кокаина
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

На популярном курорте США — на острове Нантакет (штат Массачусетс) — в сточных водах обнаружили высокий уровень кокаина. Об этом пишет New York Post (NYP).

Местные органы здравоохранения опубликовали данные, из которых следует, что уровень кокаина на 50 процентов превышает средние по стране значения. Показатель составил более 1,5 нанограммов на литр при норме в 1 нанограмм. Тест проводился с 18 июня по 28 июля.

Кроме того, в сточных водах нашли следы других наркотических веществ: фентанила, метамфетамина и ксилазина, а также рецептурных опиоидов, включая кодеин, морфин и оксикодон. Эксперты решили провести еще один тест зимой и сравнить результаты.

Ранее в США сотрудники береговой охраны перехватили 19 судов с тоннами наркотиков. Их суммарную стоимость оценили в 38 миллиардов рублей.

.
    Все новости