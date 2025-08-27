Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 27 августа 2025Из жизни

Перехвачен кокаин со смертельной дозой для каждого жителя мегаполиса масштабов Москвы

В США перехватили тонны наркотиков суммарной стоимостью 38 миллиардов рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: US Coast Guard / AP

Береговая охрана США объявила о задержании контрабандистов с грузом наркотиков. Об этом сообщает WPTV-TV.

В период с 26 июня по 18 августа в Карибском море и на востоке Тихого океана перехватили 19 судов с наркотиками. Они везли 28 тонн кокаина и 6,3 тонны марихуаны.

Суммарная стоимость такого количества наркотиков оценивается в 473 миллиона долларов (38 миллиардов рублей). Представители Береговой охраны США заявили, что груз содержал смертельная дозы кокаина для десятков миллионов человек.

Потенциальные 23 миллиона смертельных доз кокаина, изъятые Береговой охраной США и нашими партнерами, достаточны для фатальной передозировки всего населения штата Флорида. Это подчеркивает огромную угрозу, которую представляет транснациональная торговля наркотиками для нашей страны

Адам Чамиконтр-адмирал
Материалы по теме:
Картель на все руки Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
Картель на все рукиКак мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
29 мая 2019
«Я не президент Мексики, я ее босс» Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
«Я не президент Мексики, я ее босс»Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
22 мая 2019

Ранее сообщалось, что лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с наркотиком плавала в океане недалеко от берега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

    Наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

    Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

    Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за России

    Российский суд взыскал с посольства Украины многомиллионные долги

    Российская дзюдоистка выиграла юношеский чемпионат мира

    В Венгрии пожаловались на количество полученных Украиной денег от ЕС

    ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой

    В Чехии сделали мрачное заявление о положении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости