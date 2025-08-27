Перехвачен кокаин со смертельной дозой для каждого жителя мегаполиса масштабов Москвы

В США перехватили тонны наркотиков суммарной стоимостью 38 миллиардов рублей

Береговая охрана США объявила о задержании контрабандистов с грузом наркотиков. Об этом сообщает WPTV-TV.

В период с 26 июня по 18 августа в Карибском море и на востоке Тихого океана перехватили 19 судов с наркотиками. Они везли 28 тонн кокаина и 6,3 тонны марихуаны.

Суммарная стоимость такого количества наркотиков оценивается в 473 миллиона долларов (38 миллиардов рублей). Представители Береговой охраны США заявили, что груз содержал смертельная дозы кокаина для десятков миллионов человек.

Потенциальные 23 миллиона смертельных доз кокаина, изъятые Береговой охраной США и нашими партнерами, достаточны для фатальной передозировки всего населения штата Флорида. Это подчеркивает огромную угрозу, которую представляет транснациональная торговля наркотиками для нашей страны Адам Чами контр-адмирал

Ранее сообщалось, что лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Упаковка с наркотиком плавала в океане недалеко от берега.