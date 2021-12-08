Лодочник нашел на пляже кокаин на 74 миллиона рублей

Лодочник нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина. Об этом сообщает New York Post.

Упаковка с кокаином весом около 30 килограммов плавала в океане недалеко от берега. Стоимость содержавшегося в ней наркотика — около миллиона долларов (74 миллиона рублей).

Нашедший сообщил о находке в полицию. Кокаин выловили вблизи деревни Айламорада.

Главный патрульный агент пограничного патруля Майами Томас Мартин заявил, что его агентство работало совместно с береговой охраной, чтобы извлечь наркотик из воды.

Упаковка представляла собой 25 отдельных брикетов, завернутых в пластик.

Ранее сообщалось, что в районе города Маратон в штате Флорида на берег моря выбросило 30 килограммов кокаина. Кокаин могли уронить в море контрабандисты, которые возят наркотики с Карибов во Флориду.