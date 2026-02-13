Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:19, 13 февраля 2026Россия

В российском городе мертвого мужчину нашли в гараже после пожара

В Выборге мертвого мужчину нашли в гараже после пожара
Майя Назарова

Фото: МЧС России по Ленинградской области

В городе Выборг Ленинградской области мертвого мужчину нашли в гараже после пожара. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, труп обнаружили спасатели во время тушения. Предположительно, это владелец гаража.

Сейчас следователи начали устанавливать причины случившегося.

До этого сообщалось, что в Курской области 27-летний мужчина не выжил в гараже во время атаки украинского беспилотника.

Тогда же ранения получили и были госпитализированы 42-летний мужчина, 39-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Еще раньше житель Ленобласти решил продать гараж из-за частного морга по соседству.

