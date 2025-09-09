Россия
12:55, 9 сентября 2025Россия

Россиянин решил продать гараж из-за частного морга по соседству

Житель Ленобласти решил продать гараж из-за частного морга по соседству
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Кингисеппа в Ленинградской области решил продать гараж из-за частного морга по соседству и разместил объявление на одном из ресурсов. Об этом стало известно 47News.

Россиянин в тексте указал, что хочет избавиться от автомобильного бокса, поскольку его пугает развернутый неподалеку бизнес по подготовке к захоронению.

В своем объявлении мужчина назвал подобное соседство удобным. К посту о продаже он прикрепил фотографии, на которых можно было различить выложенные частично кафелем стены, медицинские каталки и фургон, предположительно, использующийся для перевозки тел.

Корреспондент 47News связался с жителем Ленобласти насчет продажи гаража. Последний не смог внятно сообщить, есть ли там частный морг. В свое оправдание он сказал, что давно не был на территории. В то же время заявил, что владельцы соседних гаражей связаны с ритуальными услугами.

На фургоне со снимка в объявлении были размещены рекламные услуги, которые, как выяснило 47News, предоставляет ООО «Похоронный дом №1». Журналист дозвонился до компании. Там заверили, что никакого частного морга в гаражах нет.

«У нас разъезжают такие тентовые машины, они занимаются благоустройством. Адрес написан наш. Но никакого частного морга у нас точно нет, в гаражах никакую подготовку мы не ведем», — подчеркнули собеседники в ритуальном бюро.

Ранее сообщалось, что миллиардер-христианин Герман Стерлигов в одном из интервью посоветовал россиянам купить гробы.

ЖЗЛ
    Все новости