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05:12, 31 мая 2025Россия

Дети нашли труп рядом с игровой площадкой

В Перми дети нашли труп рядом с игровой площадкой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Рядом с игровой площадкой в Перми дети нашли тело бездомного мужчины. Об этом сообщило издание News59ru в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, инцидент произошел 29 мая во дворе дома на улице Аркадия Гайдара. Во время игры дети нашли бездыханное тело, соседи вызвали полицию. Вместе со стражами порядка на место прибыли сотрудники агентства ритуальных услуг и забрали труп.

Местная жительница, сотрудничающая с позицией, сообщила, что смерть мужчины не криминальная.

«Это не криминальная смерть. Волноваться не надо, потому что это несчастный случай. Жильцам от этого никакой беды нет», — рассказала женщина.

Ранее в Кингисеппе Ленинградской области возле детского сада нашли скелет женщины. Неизвестная ушла из жизни более года назад.

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