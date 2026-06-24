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12:56, 24 июня 2026Экономика

В России повысили прогноз по ключевой ставке

«Финам» повысил прогноз ключевой ставки ЦБ к концу 2026 года с 12,5 % до 13,25 %
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эксперты начали реагировать на заявление Центробанка (ЦБ) РФ о том, что более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика может привести к повышению траектории ключевой ставки. Аналитик «Финама» Николай Дудченко указал в своем обзоре, что прогноз показателя на конец года повышен с 12,5 до 13,25 процента.

Как напомнил специалист, ЦБ принял неожиданное решение о снижении ставки лишь на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента, в то время как центральной тематикой комментария регулятора, равно как и последовавшего за этим выступления его главы Эльвиры Набиуллиной, стала налогово-бюджетная политика.

В частности, допускается ужесточение денежно-кредитной политики. Также председатель ЦБ на пресс-конференции прямо заявила, что прогноз изменений ставки в июле, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.

«Таким образом, мы также смещаем наши ожидания по ключевой ставке и считаем, что в конце текущего года ключ будет находиться на уровне 13,25 процента», — написал Дудченко.

Центробанк 19 июня рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения на 14,25 или 14 процентов. В итоге решено было остановиться на втором варианте. Набиуллина подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными.

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