Акции ключевого российского добытчика алмазов подешевели до исторического минимума

«Финам»: Акции «Алроса» упали 25 июня до исторического минимума

Акции российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса», на которую приходится 95 процентов всех добываемых в стране алмазов, достигли 25 июня самых низких значений в истории. Об этом сообщает «Финам».

Отмечается, что котировки ключевого отечественного алмазодобытчика, потерявшие с начала года почти половину стоимости, опускались в ходе торгов до 20,83 рубля. К моменту написания материала показатель оттолкнулся от своего минимума, но все равно снижался на 3,87 процента, до 21,09 рубля за бумагу.

При этом «Алроса» не входит в число лидеров падения российского фондового рынка, акции первых пяти из которых теряют 4,65-7,5 процента. В целом индекс Мосбиржи находится на минимумах почти за три с половиной года. В ходе торгов в четверг он падал до 2217,39 пункта.

Как стало известно накануне, в Минфине по-прежнему не видят необходимости в масштабных закупках Гохраном алмазов. Тем временем, с сентября вступит в силу пошлина на экспорт некоторых видов камней. По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, которого цитировал «Интерфакс», мера вводится «не для того, чтобы собрать деньги в бюджет», а чтобы защитить российскую ограночную промышленность, которая «сильно сократилась» после отмены пошлин вслед за вступлением РФ в ВТО.