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15:03, 25 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок достиг нового минимума

Индекс Мосбиржи второй день подряд обновил минимум с марта 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Arsenii Palivoda / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в четверг, 25 июня, российский фондовый рынок продолжил снижение последних дней. Индекс Мосбиржи опустился до 2219 пунктов, что стало новым минимумом с марта 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

Накануне индикатор также обновлял минимальное значение за последние годы. Индекс российских гособлигаций RGBI снижается до 114,57 пункта, стабилизируясь на уровне октября прошлого года. Однако он еще далек от минимумов годичной давности.

На рынок давит сразу несколько негативных факторов, основным из которых эксперты называют замедление снижения ключевой ставки. Центробанк объяснил такое решение усилением проинфляционных факторов, в том числе изменениями параметров бюджетной политики.

Одновременно с этим меморандум США и Ирана привел к обрушению нефтяных котировок, которые потеряли весь рост после начала конфликта на Ближнем Востоке. Такая ситуация напрямую повлияет на уровень доходов российских экспортеров.

Одним из поводов для возвращения рынка к росту аналитики называют возможное возобновление переговоров России и Украины по остановке боевых действий, но пока геополитический фон остается без улучшений.

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