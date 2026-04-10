15:38, 10 апреля 2026

Нажившему миллионы рублей на «Патриоте» российскому генералу вынесли приговор

Суд приговорил к 19 годам экс-замглавы Минобороны Попова и лишил его звания
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, который обвиняется в ряде коррупционных преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Его также лишили звания генерала армии и оштрафовали на 85 миллионов рублей.

Павел Попов прославился тем, что построил себе дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство парка «Патриот». За счет бюджетных средств он обустроил недвижимость на участке в СНТ «Звезда» под Красногорском — купил мебель и сантехнику. Общий ущерб государству превысил 25 миллионов рублей.

Дело 69-летнего генерала суд рассматривал в закрытом режиме. Гособвинение запрашивало для него 22 года колонии и штраф в размере 130 миллионов рублей.

