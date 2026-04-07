Нажившему миллионы на парке «Патриот» российскому генералу запросили срок

15:12, 7 апреля 2026

Нажившему на парке «Патриот» миллионы генералу армии Попову запросили 22 года
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На заседании в 235-м гарнизонном военном суде, проходящем в закрытом режиме для бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии Павла Попова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности запросили срок. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

Гособвинение потребовало приговорить генерала к 22 годам колонии строгого режима и назначить штраф в 130 миллионов рублей. Кроме того прокуратура требует лишить его звания генерала армии. Павел Попов прославился тем, что построил себе дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство парка «Патриот».

Недвижимость располагается в СНТ «Звезда» под Красногорском. На участке находится гараж и установлена система видеонаблюдения. За счет бюджетных денег Попов приобрел мебель и сантехнику для указанных объектов. Общий ущерб государству превысил 25 миллионов рублей.

Попова задержали в августе 2024 года. В рамках уголовного дела привлекли директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова.

