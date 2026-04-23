11:28, 23 апреля 2026Мир

В ЕС назвали следующий шаг после снятия вето Венгрии на кредит Украине

МИД Франции: ЕС готов выплатить Украине первые транши по кредиту в мае
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов выплатить Украине первые транши из кредита на сумму 90 миллиардов евро с середины мая. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Franceinfo.

«Мы [страны ЕС] готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение. Это должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию вето со стороны Венгрии», — заявил дипломат.

Ранее кипрское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении послами 20-го пакета санкций против России и выделении средств Киеву. Ожидается, что в течение суток решение утвердят главы министерств иностранных дел стран Евросоюза по письменной процедуре.

Венгрия и Словакия сняли вето с инициативы по выделению кредита, однако обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе.

