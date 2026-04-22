В бундестаге спросили, почему Киеву платят немцы, а не украинские олигархи

Депутат бундестага и сооснователь партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт спросила, почему Киев финансируют немецкие налогоплательщики, а не украинские олигархи. Соответствующий пост парламентарий опубликовала на своей странице в соцсети Х, комментруя новость о покупке украинским миллиардером Ринатом Ахметовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) квартиры в Монако.

«Украинские миллиардеры, почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов, оплачивают войну?» — задалась вопросом политик.

Ранее стало известно, что Ахметов купил роскошную квартиру в Монако за 554 миллиона долларов. Покупка пятиэтажной квартиры в доме на берегу моря оказалась самой дорогой сделкой в сфере недвижимости за всю историю. Площадь жилья составляет более 2,5 тысячи квадратов. Внутри него 21 комната, несколько балконов и террас с видом на Средиземное море.

До этого украинский олигарх Константин Григоришин выставил на продажу особняк в центре Москвы. Площадь объекта составляет 1,7 тысячи квадратных метров, он располагается в Молочном переулке.