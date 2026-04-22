16:26, 22 апреля 2026Мир

В Германии спросили с украинских олигархов

В бундестаге спросили, почему Киеву платят немцы, а не украинские олигархи
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депутат бундестага и сооснователь партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт спросила, почему Киев финансируют немецкие налогоплательщики, а не украинские олигархи. Соответствующий пост парламентарий опубликовала на своей странице в соцсети Х, комментруя новость о покупке украинским миллиардером Ринатом Ахметовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) квартиры в Монако.

«Украинские миллиардеры, почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов, оплачивают войну?» — задалась вопросом политик.

Ранее стало известно, что Ахметов купил роскошную квартиру в Монако за 554 миллиона долларов. Покупка пятиэтажной квартиры в доме на берегу моря оказалась самой дорогой сделкой в сфере недвижимости за всю историю. Площадь жилья составляет более 2,5 тысячи квадратов. Внутри него 21 комната, несколько балконов и террас с видом на Средиземное море.

До этого украинский олигарх Константин Григоришин выставил на продажу особняк в центре Москвы. Площадь объекта составляет 1,7 тысячи квадратных метров, он располагается в Молочном переулке.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
