Украине ограничили источники закупок оружия по кредиту Евросоюза

Украина сможет заказывать оружие в рамках €90 млрд только в ЕС и у его партнеров

Киев сможет закупать вооружения за счет средств выделенного Евросоюзом кредита только у представителей военно-промышленного комплекса Евросоюза, самой Украины или стран, заключивших специальные соглашения с Еврокомиссией. Об ограничении источников получения оружия говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем также отмечается, что возможно применение целевых исключений в случае, если военные потребности Украины потребуют «срочной поставки оборонной продукции», недоступной в указанных источниках.

Помимо этого, в ЕС уточнили, что 60 из 90 миллиардов евро кредита предназначены «для инвестиций в оборону, включая приобретение военных возможностей».

О том, что Брюссель окончательно утвердил кредит Киеву 23 апреля сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. «Обещано, выполнено, реализовано», — написал он в соцсети, констатировав продвижение в реализации «стратегии ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине».