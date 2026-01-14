На Украине испугались «дыры» в бюджете из-за планов Урсулы фон дер Ляйен

Страна.ua: План Фон дер Ляйен о кредите для Киева станет проблемой для бюджета

Решение о распределении кредита для Украины, озвученное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, может создать серьезные проблемы для бюджета страны. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, если две трети из планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будут направлены на закупку вооружения, а на бюджетную поддержку останется 30 миллиардов евро на два года, то правительство Украины закладывало в бюджет государства в три раза больше средств.

Сообщается, что ряд стран-союзников могут предоставить Украине дополнительное финансирование. «Но все равно возникает угроза появления очень серьезной дыры в украинском бюджете», – говорится в сообщении.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющая часть одобренного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро пойдет на приобретение оружия и военной техники, в которых остро нуждается Киев. Она отметила, что ожидает «скорейшего» утверждения этих предложений Советом Европейского Союза. По ее словам, первые средства должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.