Россиянка описала Уругвай словами «самая дорогая страна Южной Америки»

Российская тревел-блогерша Екатерина описала Уругвай словами «самая дорогая страна Южной Америки». Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

Она прилетела в столицу Уругвая Монтевидео из аргентинского Буэнос-Айреса. «Перед самым выходом в город нас остановили на повторном досмотре багажа. Заподозрили в том, что мы барыжим солнечными очками. Такое с нами впервые», — вспоминает Екатерина.

Первое, на что туристка из России обратила внимание, — количество бразильцев. Оказалось, что в конце апреля на их родине праздники, поэтому многие отправились в путешествие. «Утверждение, что Уругвай — самая дорогая страна Южной Америки, подтвердилось», — пишет она. Так, в супермаркете легко оставить 80 долларов (5,9 тысячи рублей), купив только завтраки на два-три дня. При этом в ресторанах обед на двоих стоит примерно как в заведениях Буэнос-Айреса или Сантьяго, отметила автор блога. Такси она и вовсе назвала «безбожно» дорогим.

Кроме того, тревел-блогерша рассказала, что много где читала и слышала, что в Уругвае скучно. «В большом городе всегда есть чем заняться, даже не имея денег — многие музеи тут бесплатные», — подчеркнула россиянка. При этом, по ее словам, город портят вездесущие мотоциклисты и ужасное состояние тротуаров.

