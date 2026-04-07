Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

Россиянка рассказала об опыте родов в 2025 году в Бразилии

Россиянка Мария описала роды в 2025 году в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел». Своими впечатлениями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, гражданство для новорожденного выдают в течение двух месяцев. Родители же получают на него право через год, а также могут обеспечить паспорт для старшего ребенка, если его возраст — до 10 лет. «Из-за большого наплыва туристов нам пришлось ждать нашего ПМЖ почти три месяца. Сейчас с ним на руках мы должны прожить в стране год и податься на гражданство. При этом выезжать из страны разрешено на целых три месяца», — пояснила Мария.

Она рассказала, что роды были бесплатными, так как государственная система здравоохранения SUS в Бразилии подразумевает бесплатный доступ к медицине даже для иностранцев, достаточно лишь регистрации. Мария поделилась тем, что осталась довольна выбором страны. «Муж жил со мной в одной палате. Бесплатно кормили и меня, и его. Когда я находилась в роддоме, у меня было ощущение, что рядом со мной не врачи, близкие люди. Они на своем месте и очень любят детей», — вспоминает россиянка. Она добавила, что все соотечественники, с которыми она делилась опытом, восхищались отношением к ребенку и роженице в Бразилии.

Ранее россиянка описала женщин в Латинской Америки фразой «каждый раз отвисает челюсть». Путешественница добавила, что жительницы Панамы знают себе цену, не боятся быть красивыми просто так