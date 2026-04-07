08:01, 7 апреля 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

Россиянка рассказала об опыте родов в 2025 году в Бразилии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Мария описала роды в 2025 году в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел». Своими впечатлениями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, гражданство для новорожденного выдают в течение двух месяцев. Родители же получают на него право через год, а также могут обеспечить паспорт для старшего ребенка, если его возраст — до 10 лет. «Из-за большого наплыва туристов нам пришлось ждать нашего ПМЖ почти три месяца. Сейчас с ним на руках мы должны прожить в стране год и податься на гражданство. При этом выезжать из страны разрешено на целых три месяца», — пояснила Мария.

«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
Она рассказала, что роды были бесплатными, так как государственная система здравоохранения SUS в Бразилии подразумевает бесплатный доступ к медицине даже для иностранцев, достаточно лишь регистрации. Мария поделилась тем, что осталась довольна выбором страны. «Муж жил со мной в одной палате. Бесплатно кормили и меня, и его. Когда я находилась в роддоме, у меня было ощущение, что рядом со мной не врачи, близкие люди. Они на своем месте и очень любят детей», — вспоминает россиянка. Она добавила, что все соотечественники, с которыми она делилась опытом, восхищались отношением к ребенку и роженице в Бразилии.

Ранее россиянка описала женщин в Латинской Америки фразой «каждый раз отвисает челюсть». Путешественница добавила, что жительницы Панамы знают себе цену, не боятся быть красивыми просто так

