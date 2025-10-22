Россиянка описала женщин в стране Латинской Америки фразой «каждый раз отвисает челюсть»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Панаме и поразилась внешнему виду местных женщин. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В Панаме есть одна вещь, от которой у меня каждый раз отвисает челюсть. Нет, не океан, не небоскребы и даже не то, как американцы покупают себе тут "дачи" у моря. А панамские женщины», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Автор публикации пояснила, что жительницы этой страны Латинской Америки ходят в национальных платьях с кружевами, рюшами и вышивкой, которые называются «поллера» и внешне напоминают ночные сорочки. Их надевают по любому поводу — для похода в церковь, на рынок и к соседке за авокадо.

«Иногда кажется, что все бабы страны живут в каком-то вечном утреннике. Стоит такая дама у прилавка с бананами, веет кружевом, поправляет бусины на груди — и при этом обсуждает, сколько сегодня стоит рис и кто родил седьмого ребенка», — удивилась Ершова.

Путешественница добавила, что жительницы Панамы знают себе цену, не боятся быть красивыми просто так, не стесняются своих корней и «не прячут культуру под джинсы и кеды». Кроме того, они не спешат строить карьеру или покорять мир, а вместо этого стирают, готовят и выращивают детей.

«И вот они, эти "королевы кухни", в своих "поллерах", развешивают такое же странное белье, бегают за малышами и при этом выглядят так, будто их вот-вот позовут вручать премию за вклад в национальное наследие», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение жителей Панамы к россиянам. Она подчеркнула, что люди там в целом очень доброжелательные.

