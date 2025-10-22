Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 22 октября 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в стране Латинской Америки фразой «каждый раз отвисает челюсть»

Алина Черненко

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Панаме и поразилась внешнему виду местных женщин. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В Панаме есть одна вещь, от которой у меня каждый раз отвисает челюсть. Нет, не океан, не небоскребы и даже не то, как американцы покупают себе тут "дачи" у моря. А панамские женщины», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Материалы по теме:
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025

Автор публикации пояснила, что жительницы этой страны Латинской Америки ходят в национальных платьях с кружевами, рюшами и вышивкой, которые называются «поллера» и внешне напоминают ночные сорочки. Их надевают по любому поводу — для похода в церковь, на рынок и к соседке за авокадо.

«Иногда кажется, что все бабы страны живут в каком-то вечном утреннике. Стоит такая дама у прилавка с бананами, веет кружевом, поправляет бусины на груди — и при этом обсуждает, сколько сегодня стоит рис и кто родил седьмого ребенка», — удивилась Ершова.

Путешественница добавила, что жительницы Панамы знают себе цену, не боятся быть красивыми просто так, не стесняются своих корней и «не прячут культуру под джинсы и кеды». Кроме того, они не спешат строить карьеру или покорять мир, а вместо этого стирают, готовят и выращивают детей.

«И вот они, эти "королевы кухни", в своих "поллерах", развешивают такое же странное белье, бегают за малышами и при этом выглядят так, будто их вот-вот позовут вручать премию за вклад в национальное наследие», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение жителей Панамы к россиянам. Она подчеркнула, что люди там в целом очень доброжелательные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Россиянка описала женщин в стране Латинской Америки фразой «каждый раз отвисает челюсть»

    В Венесуэле сообщили о готовности поддержать Колумбию в конфликте с Трампом

    В Ирландии задержали нескольких участников протестов

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

    США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

    Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

    Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости